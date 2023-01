Patricia Poeta deixa Rodrigo Mussi sem graça com pergunta e é criticada: ‘Sem noção nenhuma’

Apresentadora do ‘Encontro’ ignorou a briga do ex-BBB com o irmão e fez comentários sobre Diogo Mussi

Reprodução/Globo Patricia Poeta fez comentários sobre o irmão de Rodrigo Mussi durante entrevista



A apresentadora Patricia Poeta está sendo criticada pelas perguntas que fez no “Encontro” desta segunda-feira, 23, ao receber como convidado o ex-BBB Rodrigo Mussi. O público achou indelicado a jornalista fazer comentários sobre o irmão do empresário, Diogo Mussi, visto que eles já expuseram publicamente que brigaram e cortaram relações. Ao comentar sobre o grave acidente de carro que Rodrigo sofreu pouco tempo depois de deixar o reality show da Globo, Patricia perguntou: “O que te manteve forte nesse momento? Seu irmão, quando a gente conversou com ele na época, parecia estar dando muita força para você. A família deve ter sido muito importante, né?”. Aparentemente sem graça, Rodrigo respondeu: “Ele deu muita força. É um pouco difícil eu falar de família, mas ele foi essencial naquela época para mim”. Durante o período em que o ex-BBB ficou internado, foi Diogo quem o acompanhou e manteve os fãs informados. Após a recuperação de Rodrigo, os irmãos se desentenderam. Em julho do ano passado, Diogo disse nas redes sociais que ele e o irmão não se afastaram por um motivo específico, mas porque ambos têm dificuldade com relacionamentos devido a criação conturbada que tiveram.

As falas de Patricia durante o “Encontro” repercutiram nas redes sociais e fez o nome da apresentadora ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Gente, a Patrícia Poeta não estuda o convidado. Todo mundo sabe que o Rodrigo Mussi é brigado com o irmão e ela falando do irmão do cara”, comentou uma pessoa. “Essa Patricia Poeta mais uma vez dando show de inabilidade perguntando ao Rodrigo Mussi a importância do irmão e da família na recuperação dele. Ela anda por onde? Em Marte! Toda galáxia sabe que o grande nó na vida dele é a família”, postou outra. “Patricia Poeta toda hora falando do irmão do Rodrigo Mussi, a mulher sem noção nenhuma, será que não sabe que eles não se dão bem?”, escreveu um seguidor. “Patricia Poeta é meio inconveniente né?! Ela perguntou três vezes para o Rodrigo Mussi sobre o irmão dele, e família, sendo que a internet inteira sabe que ele e o irmão estão afastados e que o Rodrigo tem questões com a família”, pontuou mais um.

Gente a Patrícia Poeta não estuda o convidado. Todo mundo sabe que o Rodrigo Mussi é brigado com o irmão e ela falando do irmão do cara 🤦‍♀️.#Encontro — Gleice Campos✊🏾 (@Gleiceacampos) January 23, 2023

A Patrícia Poeta com certeza não segue páginas de fofoca, ela o tempo todo falando do irmão do Rodrigo e eles nem se falam mais kkkkkkk — Dantara (@a_Dantara) January 23, 2023

Essa Patricia Poeta mais uma vez dando show de inabilidade perguntando ao Rodrigo Mussi a importância do irmão e da família na recuperação dele. Ela anda por onde? Em Marte! Toda galáxia sabe que o grande nó na vida dele é a família!!! — Carlos Correia Santos (@cacopoeta) January 23, 2023

A Patrícia Poeta falando do irmão do Rodrigo, gente essa mulher é tão desnecessária hahaha #Encontro — Mr. Ribeiro 🐥 (@viniknoxville) January 23, 2023

não brifaram a Patrícia Poeta? O Rodrigo tá brigado com o irmão, gata — nina (@profilatica) January 23, 2023

Patrícia Poeta toda hora falando do irmão do Rodrigo Mussi, a mulher sem noção nenhuma, será que não sabe que eles não se dão bem? #Encontro — mihᶜʳᶠ (@thisssismi) January 23, 2023