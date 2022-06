O que será que vem aí? Beyoncé lança enigma na internet e anima fãs por possibilidade de novo álbum

Cantora apagou fotos em redes sociais e lançou postagens enigmáticas em site oficial

Reprodução Beyoncé não lança novo álbum desde 2019



A cantora Beyoncé lançou alguns enigmas em seu site e em suas redes sociais: na sexta, 10, a diva pop apagou todas as fotos e links dos perfis em redes sociais, o que chamou a atenção dos fãs e fez com que eles procurassem pistas na página oficial. Neste sábado, 11, a estrela fez três postagens no site, com os dizeres ‘B7’, ‘B8’ e ‘What is a B7?’ (‘O que é um B7?’, em tradução livre). As postagens foram acompanhadas apenas do nome da cantora com um fundo na cor preta e, ao clicar nelas, aparecia a mensagem “Essa página não é nada. Tente de novo”. Os fãs passaram a especular que a cantora poderia lançar não apenas um, mas dois álbuns novos de uma vez só, graças à mensagem B8. O último álbum lançado por Beyoncé foi ‘Everything is Love’, em 2018, em conjunto com o marido, o rapper Jay-Z.

Essa foto da Beyoncé com uma pilha de livros formando o numero 7 na mesa… pic.twitter.com/quvyalCeye — 𝗦𝗜𝗡𝗖𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 (@since_bruno) June 11, 2022

O hype que esta em cima do novo álbum da Beyoncé.. 20 anos de carreira se passaram e todo mundo continua sedento pelo trabalho dessa mulher, é a maior artista viva mesmo viu pic.twitter.com/XYpnf52mVz — Guilherme Vieira (@GuilhermeH13) June 10, 2022

Se a Beyoncé anunciar uma turnê eu faço um empréstimo consignado pra ir num show dela — Dêive (@1Deive) June 10, 2022