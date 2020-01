Ozzy Osbourne revela ter sido diagnosticado com mal de Parkinson

Ozzy Osbourne contou ter sido diagnosticado com Parkinson após ter passado por uma cirurgia no pescoço depois de ter sofrido uma queda

Reprodução/ABC Ozzy Osbourne revelou sofrer de mal de Parkinson



O cantor Ozzy Osbourne revelou ter sido diagnosticado com mal de Parkinson. Em entrevista ao um programa de TV americano nesta terça-feira (21), ele afirmou ter recebido o diagnóstico há cerca de um ano, em fevereiro do ano passado.

A descoberta veio depois do músico ter sofrido uma queda feia. “Eu tive de passar por uma cirurgia no pescoço, que estragou todos os meus nervos”, disse. Ele, então, foi diagnosticado com mal de Parkinson nível 2, que é uma forma moderada da doença, e está tomando remédios.

“Estou me sentindo melhor agora que soube lidar com o fato de que tenho Parkinson”, afirmou o músico. Em abril, ele irá ver um especialista na doença na Suíça.

Veja a entrevista abaixo, em inglês:

Ozzy Osbourne lança o disco “Ordinary Man” no dia 21 de fevereiro e também fará uma turnê de despedida. Além disso, ele é tema de um documentário que estreia no festival SXSW, nos Estados Unidos, em março.