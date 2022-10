Pabllo Vittar anuncia ‘A Meia Noite’ em parceria com Gloria Groove

Essa é a primeira vez que as duas maiores drag queens do país se juntam em um single

Reprodução/ Twitter Pabllo e Gloria colaboram no single A Meia Noite que sai na próxima quinta-feira



As duas maiores drag queens do Brasil anunciaram colaboração para a próxima quinta-feira, 20. Pabllo Vittar anunciou na madrugada desta terça a música ‘A Meia Noite‘, em parceria com Gloria Groove. O single será lançado às 23h59 (horário de Brasília) e já tem pré-save para os fãs. O anúncio da parceria começou no sábado, dia 15, com um teaser nas redes sociais. A música tem inspiração no Halloween. É a primeira vez que as artistas fazem uma música juntas e isso animou os fãs de ambas as artistas. Pabllo trabalha no seu novo álbum. O primeiro single foi ‘Descontrolada’, com MC Carol, lançado há três semanas.