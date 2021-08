Pabllo Vittar celebra participação no álbum de Lady Gaga: ‘Minha ficha está caindo’

Cantora americana anunciou que ‘Dawn of the Chromatica’ será lançado sexta-feira, 3

Reprodução/Instagram/pabllovittar/30.08.2021 Pabllo Vittar estará no álbum remixado de Lady Gaga



A cantora Lady Gaga acabou com o mistério e anunciou nesta segunda-feira, 30, pelas redes sociais que o lançamento do álbum “Dawn of the Chromatica” acontecerá na próxima sexta-feira, 3. O projeto, que conta com remixes do último CD da artista, terá a participação da cantora Pabllo Vittar na faixa Fun Tonight. Nas redes sociais, a drag queen celebrou: “Mundo, eu estou no álbum de remix da Lady Gaga. Minha ficha está caindo só agora. Dia 3 de setembro, gente. Estou muito feliz”. Pabllo também agradeceu o carinho dos fãs, que estavam na torcida para a artista participar do álbum. “Obrigada pelo apoio de sempre! Sem vocês nada disso estaria acontecendo”, enfatizou nos stories do Instagram. “Quebra mundo”, comentou a cantora Gloria Groove. “É do Brasil, mami”, acrescentou o cantor Mateus Carrilho. O álbum de Lady Gaga também conta com as colaborações de Rina Sawayama, Charli XCX e Arca.