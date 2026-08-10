Paparazzi secreto? Britney Spears diz que faxineiro foi contratado para vigiá-la

Segundo a cantora, o funcionário estaria sendo pago para informar onde ela estaria, facilitando a abordagem dos fotógrafos

Na postagem, Britney compartilhou uma imagem em que o homem aparece ao fundo enquanto passa aspirador no chão

Britney Spears afirmou no domingo (9) que acredita estar sendo vigiada pelo homem responsável pela limpeza de sua casa. Em uma publicação no Instagram, a cantora alegou que o funcionário teria sido contratado pela mídia para acompanhar sua rotina e avisar paparazzi sobre seus compromissos e localização.

Na postagem, Britney compartilhou uma imagem em que o homem aparece ao fundo enquanto passa aspirador no chão. A artista afirmou que ele seria, na verdade, um “paparazzi secreto” disfarçado de empregado doméstico. A acusação, no entanto, não foi acompanhada de evidências públicas que comprovem que o profissional tenha qualquer vínculo com veículos de comunicação ou fotógrafos.

Britney também criticou os paparazzi pelas imagens que, segundo ela, são feitas para expô-la de maneira negativa. A cantora afirmou que o funcionário estaria sendo pago para informar onde ela estaria, facilitando a abordagem dos fotógrafos.

Após a publicação, Britney desativou os comentários da postagem. Em outro trecho do desabafo, ela fez críticas à imprensa e mencionou sua relação com o pai, dizendo acreditar que ele faria com que os responsáveis pelo que considera uma perseguição fossem responsabilizados.

Sem volta aos palcos

A declaração aconteceu poucos dias depois de outro desabafo feito pela cantora. Na sexta-feira (7), Britney afirmou que não pretende retomar a carreira musical e relembrou as pressões que enfrentou durante os anos em que esteve no centro da indústria do entretenimento.

Em uma publicação no X, a artista disse que foi “humilhada, envergonhada e forçada” a se apresentar e afirmou que não conseguia ser ela mesma durante o período em que trabalhou intensamente na música.

Britney também falou sobre os impactos da exposição desde a juventude e lamentou o tempo que considera ter perdido. Ao refletir sobre a própria trajetória, afirmou que passou por manipulações e que busca atualmente uma vida mais tranquila e uma aproximação com a espiritualidade.

Relação com os filhos

No mesmo desabafo, Britney compartilhou uma foto dos filhos, Sean Preston e Jayden James, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline. A cantora relembrou episódios da juventude e falou sobre as restrições que enfrentava diante da atenção constante dos paparazzi.

A artista encerrou a publicação afirmando que foi mal compreendida ao longo da vida e que deseja recuperar a capacidade de sonhar. Os relatos recentes reforçam a forma como Britney ainda relaciona parte de suas experiências passadas à exposição excessiva e à falta de controle sobre a própria vida durante os anos de maior sucesso.