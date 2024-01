Paramore cancela apresentação nos EUA e gera preocupação nos fãs

Banda se apresentará no Brasil em março, no Lollapalooza; em comunicado, eles pediram desculpas aos fãs

Reprodução/Instagram/paramore Paramore fará três shows no Brasil em 2023



O Paramore cancelou sua apresentação no festival iHeartRadio ALTer EGO, nos Estados Unidos, marcada para dia 13 de janeiro. Em comunicado publicado em sua conta no Instagram, a banda disse que “devido às circunstâncias imprevistas, o Paramore não pode mais comparecer e se apresentar no iHeartRadio ALTer EGO, em 13 de janeiro. A banda pede desculpas por qualquer inconveniente”, mas não deram mais detalhes. O trio, formado pela vocalista Hayley Williams, o guitarrista Taylor York e o baterista Zac Farro, era headliner do festival e será substituído pelos caras do Fall Out Boy. Poucos dias antes, o Paramore havia desativado suas contas nas redes sociais e seu site oficial, o que gerou preocupação entre os fãs. A banda se apresentará neste ano no Brasil no Lollapalooza, que acontecerá em março, na cidade de São Paulo, nos dias 22, 23 e 24.