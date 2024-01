Vanessa Lopes fala sozinha, critica colega do ‘BBB 24’ e se declara pra namorado: ‘Te amo’

Nas redes sociais, internautas comentam sobre os devaneios da influenciadora e apontam cantor como alvo

Reprodução/Globo Mc Bin Laden contou para Vanessa Lopes sobre os comentários de Nizan a respeito da dançarina



Durante a festa que acontecia na casa do “BBB 24“, a influenciadora Vanessa Lopes decidiu se isolar no Quarto Magia e começou a falar sozinha, refletindo sobre os acontecimentos do jogo. Em um determinado momento, Vanessa fez uma referência a um dos participantes do programa, sem revelar sua identidade. Ela o descreveu como “cínico, falso, mentiroso e oportunista”, mas não mencionou nomes específicos. “Cínico, falso, mentiroso e oportunista. Eu estou incrível. Vou simular tudo isso na minha cabeça. Eu já sei em quem tenho que confiar”, afirmou. No X (antigo Twitter), internautas apontam que trechos da falas da influenciadora se referem ao cantor e também participante do reality show MC Bin Laden.

Além disso, Vanessa também falou sobre ser alvo de inveja dentro da casa. “Quando eu danço incomoda os outros. A felicidade incomoda, já tinha visto isso”, afirmou a influenciadora, que ainda revelou ter um namorado fora do reality e se declarou: “Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo”, concluiu.

Veja abaixo trechos do desabafo de Vanessa Lopes:

