Paul McCartney anuncia terceiro show extra em São Paulo; saiba detalhes

Ex-Beatles vem ao Brasil para shows em dezembro e também se apresenta em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro

EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO Paul McCartney anunciou que voltará ao Brasil em sua nova turnê



O cantor Paul McCartney anunciou uma terceira apresentação na cidade de São Paulo. Após esgotar duas datas agendadas para o Allianz Parque nos dias 7 e 9 de dezembro, o beatle confirmou o terceiro show para o dia 10 do mesmo mês. Os shows fazem parte da turnê “Got Back”, que também passa por Brasília (30/11), Belo Horizonte (3/12) e Curitiba (13/12). O último show acontece no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, com ingressos esgotados. O evento é o primeiro agendado no local após uma sequência de quase 5 anos sem shows internacionais no estádio histórico. Para comprar os ingressos do terceiro show de McCartney, público deve acessar o site oficial de vendas a partir das 14h desta quinta-feira, 17. Para vendas físicas gerais, os ingressos estarão disponíveis na mesma data, a partir das 15h, na bilheteria do Allianz Parque. Os clientes do Banco BRB têm acesso antecipado às entradas e podem adquiri-las a partir das 14h do dia 15. Os preços variam entre R$ 210 e R$ 990. Veja a seguir mais detalhes:

Ingressos:

Pista Premium – R$ 990 (inteira) / R$ 445 (meia)

Cadeira Inferior – R$ 780 (inteira) / R$ 390 (meia)

Pista – R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia)

Cadeira Superior – R$ 420 (inteira) / R$ 210 (meia)