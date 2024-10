Paul McCartney inicia turnê na América do Sul com música inédita dos Beatles e sem ‘Yesterday’

Ex-Beatle passa com a turnê ‘Got Back Tour’ por Santiago e depois vem ao Brasil, onde se apresenta em São Paulo (15 e 16) e em Florianópolis (19)

DANTE FERNANDEZ / AFP Paul McCartney durante apresentação da turnê 'Got Back', no estádio Centenario em Montevidéu em 1º de outubro



Paul McCartney deu início à sua nova turnê “Got Back Tour” na América do Sul com apresentações em Montevidéu no dia 1º de outubro e Buenos Aires neste sábado (5) e domingo (6). Depois parte para Santiago, com apresentação marcada para o dia 11. Em seguida, o ex-Beatle segue para o Brasil onde faz dois shows em São Paulo (15 e 16) e um em Florianópolis (19).

O repertório apresentado no Uruguai e da Argentina contou com mais de trinta músicas, incluindo sucessos de sua trajetória solo e com The Beatles, mas deixou de fora o hit “Yesterday”. Nas 2h45 de show, ele toca baixo, guitarra, banjo, cavaquinho e piano. O músico abriu o show de Buenos Aires com “Can’t Buy Me Love”, e o de Montevideo, com ‘A hard day’s night’.

Durante a apresentação, McCartney prestou tributo aos antigos companheiros: John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Em homenagem a John, ele toca a música “Here Today”, composta para Lennon. A outra é para George Harrisson que sabemos que começa tocando no ukulele, sozinho e que na segunda metade da música a banda entra e Paul muda para o violão.

O bis foi um dos momentos mais emocionantes da noite, apresentando clássicos como “I’ve Got a Feeling”, “Hi Hi Hi”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e “Helter Skelter”. O encerramento do show foi marcado por “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” e “The End”, deixando os fãs extasiados. A setlist da apresentação incluiu os sucessos “Let It Be”, “Hey Jude”, “Band on the Run”,”Letting Go”, “Drive My Car”, “Jet” e “Maybe I’m Amazed”, além da música “inédita” dos Beatles: “Now and Then”, resgatada, concluída e lançada no ano passado.

Há mais de vinte anos, Paul é acompanhado por Rusty Anderson e Brian Ray nas guitarras, Wix Wickens nos teclados e Abe Laboriel Jr na bateria. O trio Hot City Horns, com sopros, participam da atual turnê.

Veja setlist

“Can’t Buy Me Love” (ou “A hard day’s night”)

“Junior’s Farm”

“Letting Go”

“Drive My Car” (ou “She’s a woman”)

“Got to Get You Into My Life”

“Come On to Me”

“Let Me Roll It”

“Getting Better”

“Let ‘Em In”

“My Valentine”

“Nineteen Hundred and Eighty-Five”

“Maybe I’m Amazed”

“I’ve Just Seen a Face”

“In Spite of All the Danger”

“Love Me Do”

“Dance Tonight”

“Blackbird”

“Here Today”

“Now and Then”

“New”

“Lady Madonna”

“Jet”

“Being for the Benefit of Mr. Kite!”

“Something”

“Ob-La-Di, Ob-La-Da”

“Band on the Run”

“Get Back”

“Let It Be”

“Live and Let Die”

“Hey Jude”

“I’ve Got a Feeling”

“Hi, Hi, Hi”(ou “Birthday”)

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)”

“Helter Skelter”

“Golden Slumbers”

“Carry That Weight”

“The End”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira