Paula Fernandes confirma participação em próximo álbum de Sérgio Reis

Em nota, cantora diz que ‘repudia’ cancelar compromissos firmados e que decisão é ‘absolutamente artística’

Reprodução/ TV Globo; Zé Paulo Cardeal Paula e Sérgio trabalharam juntos em duas ocasiões anteriormente



A cantora Paula Fernandes afirmou na noite desta segunda-feira, 23, que honrará com o compromisso firmado em abril de participação no próximo álbum de Sérgio Reis, mesmo não concordando com as últimas atitudes do artista. Na semana passada, um áudio de Sérgio com ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e convocando uma greve de caminhoneiros para 7 de setembro viralizou nas redes sociais. As falas antidemocráticas levaram o sertanejo a ser alvo de investigação da Polícia Federal e perder muitas das colaborações de seu próximo trabalho. Entre eles, nomes como Guarabyra, Guilherme Arantes, Maria Rita e Zé Ramalho. Até o momento, Paula Fernandes é a única que manifestou continuidade no projeto. Em nota, a artista disse que respeita a carreira de Sérgio, mas que sua decisão é ‘absolutamente artística’ porque que não costuma cancelar compromissos já firmados.

Confira abaixo a íntegra da nota de Paula Fernandes:

Paula Fernandes, quando iniciou sua carreira, convidou Sérgio Reis para participar de seu álbum “Canções do Vento Sul” e gravaram juntos a música “Sem Você”. Em abril deste ano, a cantora foi convidada para participar do novo álbum de Sérgio Reis e colocou voz na canção. Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Paula repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez. A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais.