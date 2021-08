Após imagens vazadas, fãs acreditam que Andrew Garfield e Tobey Maguire estarão em ‘Homem-Aranha 3’

Teorias de que o Aranhaverso será explorado no próximo filme protagonizado por Tom Holland começaram a dominar as redes sociais após os atores aparecerem no set de filmagem

Reprodução/Sony/23.08.2021 Atores que já viveram Peter Parker podem contracenar juntos em novo 'Homem-Aranha'



Parece que o Aranhaverso é real e os três atores que já viveram o Homem-Aranha nos cinemas podem dividir cena no terceiro filme protagonizado por Tom Holland. Tudo começou quando um suposto trailer de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” passou a circular nas redes sociais no último sábado, 21. Em meio a repercussão, o protagonista do filme, previsto para estrear em dezembro deste ano, postou no Instagram: “Vocês não estão prontos”. A Sony não se pronunciou sobre o assunto, entretanto os vídeos do suposto trailer foram retirados do ar e o aviso dizia que o proprietário dos direitos autorais havia feito uma denúncia. Um dos destaques do suposto trailer vazado é que vilões que já apareceram em outras adaptações de Homem-Aranha devem aparecer no novo longa. O The Hollywood Reporter analisou o trailer e divulgou que o “conteúdo parece legítimo”.

Após o trailer, também vazaram fotos em que os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield aparecem supostamente no set de filmagem de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” com o uniforme do herói. Tobey foi o primeiro ator a viver Peter Parker nos cinemas e o longa, que contou a origem do Homem-Aranha, estreou em 2002, foi um sucesso de bilheteria e teve duas sequências. Já Andrew protagonizou o filme “O Espetacular Homem-Aranha”, lançado em 2012. Desde o lançamento da animação vencedora do Oscar “Homem-Aranha no Aranhaverso”, em 2018, os fãs pedem que o encontro dos atores que já viveram Peter Parker também aconteça nas telonas. Com o vazamento das fotos, o Aranhaverso foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 23. Veja a repercussão:

GENTE SÉRIO O ARANHAVERSO É REAL pic.twitter.com/YIhvGGqYRj — gabi ⧗ (@ruephoebs) August 23, 2021

Além do trailer vazado de Homem-Aranha 3 com a aparição do Dr. Octopus de Molina, fotos vazadas do set de gravação parecem confirmar enfim a presença de Andrew Garfield e Tobey Maguire! O Aranhaverso live action é real! pic.twitter.com/XIrd9prVlp — Wagner Thomazoni (@WagnerThomazoni) August 23, 2021

VAZARAM IMAGENS E O TRAILER COM OS VILÕES DE #SpiderManNoWayHome O ARANHAVERSO VEM! pic.twitter.com/zH499ZmbFv — Chris – Diversidade Nerd (@chrisgonzatti) August 23, 2021

Sony, o trailer já vazou só posta logo ele oficialmente de uma vez e confirma a porcaria do Aranhaverso 😔 pic.twitter.com/ADrHvzevj4 — Henry (@HenryBruuh) August 23, 2021

MANO PQP!! É O ANDREW GARFIELD!! EU TÔ PASSANDO MAL!! O ARANHA-VERSO É REAL!! #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/DoXANWZyGd — Lavínia Miranda (@LaviniaStark_) August 23, 2021

PQQQPPP, COM ESSA FOTO DO ANDREW VAZADA, E A SONY DERRUBANDO OS POSTS…. A IMAGEM É REAL!!! AAAAA O ARANHAVERSO VEM AIIIII pic.twitter.com/J44XIWAcc4 — Universo Marvel (@universomarvelb) August 23, 2021