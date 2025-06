Planet Hemp anuncia fim da banda e turnê de despedida; veja datas

Banda foi criada em 1993 e se tornou um dos maiores nomes da música brasileira; grupo passou por um hiato entre 2001 e 2018

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO As vendas começam nesta quarta-feira, 18, a partir das 12h, no site oficial da Eventim



O Planet Hemp anunciou o fim da banda nesta terça-feira (17), após 30 anos de carreira. O grupo divulgou a notícia em suas redes sociais e anunciou uma turnê de despedida chamada de A Última Ponta. “O Planet Hemp vai acabar! Depois de mais de 30 anos fazendo muita fumaça e história, o Planet Hemp anuncia a sua turnê final Não tá ligado na missão?”, diz a legenda da publicação. A formação atual do Planet Hemp conta com Marcelo D2 e BNegão como vocalistas, Formigão como baixista, Nobru como guitarrista e Daniel Ganjaman como DJ e engenheiro de áudio. A banda foi criada em 1993 e se tornou um dos maiores nomes da música brasileira. Em 2001, o grupo passou por um hiato. Em 2003, 2010 e entre 2012 e 2016 a banda se reuniu esporadicamente. O Planet Hemp voltou a tocar junto a partir de 2018.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira as datas da turnê de despedida:

Salvador – 13/9 – Concha Acústica

Recife – 20/9 – Classic Hall

Curitiba – 3/10 – Live Curitiba

Porto Alegre – 4/10 – KTO Arena

Florianópolis – 12/10 – P12

Goiânia – 17/10 – Goiânia Arena

Brasília – 18/10 – Arena BRB

Belo Horizonte – 31/10 – Befly Hall

Rio de Janeiro – 8/11 – Farmasi Arena

São Paulo – 15/11 – Allianz Parque

As vendas começam nesta quarta-feira (18), a partir das 12h, no site oficial da Eventim. Os ingressos para o show de Salvador serão vendidos no site da Sympla. As vendas em bilheterias físicas começam às 13h.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo