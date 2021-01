Por causa da pandemia, Coachella é cancelado pelo segundo ano seguido

Um dos maiores festivais de música dos EUA não deve acontecer em 2021, informou o oficial de saúde pública da Califórnia

Pixabay Coachella é adiado pelo segundo ano seguido



Os festivais de música devem demorar para retornar ao que eram antes da pandemia de Covid-19. No ano de 2020, todos os grandes eventos foram cancelados e neste ano parece que a história vai se repetir. Nesta sexta-feira, 29, o oficial de saúde pública do condado de Riverside, na Califórnia, Dr. Cameron Kaiser, anunciou que o Coachella 2021 está oficialmente cancelado. Um dos festivais mais badalados dos Estados Unidos, o evento acontece todo mês de abril e reúne centenas de milhares de pessoas. O médico disse em comunicado que ainda não é seguro ter gente vindo de todos os cantos de um mundo e espalhando o vírus. O Stagecoach Festival também foi cancelado.

No ano passado, com o início da pandemia e sem saber quanto tempo ainda teria de quarentena, os organizadores adiaram o evento de abril para outubro de 2020, mas a situação não melhorou e eles decidiram cancelar. Neste ano, ainda não dá para saber se a organização tentará a realização do evento em outubro. Aqui no Brasil, o Lollapalooza está marcado para os dias 10, 11 e 12 de setembro, próximo das datas de realização do Rock in Rio, marcado para começar em 24 de setembro e terminar em 03 de outubro.