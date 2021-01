‘BBB 21’: Nego Di acha que Fiuk é filho da Gloria Pires e diz que ele é o ‘menos fod*’ da família

Lucas Penteado questionou sobre atriz ser mãe do cantor e o líder da semana disse: ‘Só meter um Google’

Reprodução/Globo Nego Di se confunde e fala que Gloria Pires é mãe de Fiuk



Muita gente ficou chocada ao descobrir que Fiuk é irmão da atriz Cleo, mas não é filho da atriz Gloria Pires. Essa confusão toda começou porque os dois artistas são filhos do cantor Fábio Jr. e com a entrada de Fiuk no “BBB 21” o assunto dominou as redes sociais. O que chamou a atenção do público é que, além dos telespectadores, os participantes do reality também não sabem ao certo quem é a mãe do participante do Camarote. Em uma conversa com Lucas Penteado, Nego Di começou a falar que era difícil para o Fiuk se soltar na casa porque ele vem de uma família famosa e sempre foi muito cobrado por conta disso.

“É fod* para ele estar falando de cocô, de c*, falar um palavrão. Às vezes, ele fala que foi mal, vai falar um palavrão, mas se policiava. É essa pressão de ser de uma família onde as pessoas são todas muito fod**. A mãe dele é fod*”, afirmou o primeiro líder da edição. Lucas então perguntou: “Quem é a mãe dele?”. Nego Di então respondeu: “A Gloria Pires, a irmã é a Cleo Pires e o pai é o Fábio Jr.”. O ex-ator de “Malhação” voltou a questionar: “Ele é filho da Gloria?”. O comediante enfatizou: “Sim, ele falou isso ontem e só meter um Google. Na real, todos são fod*, ele é o menos fod*”. Lucas ficou impressionado com a informação e, rindo, falou: “Ele é filho da Gloria Pires, é mesmo”. Esta semana, a veterana atriz da Globo fez um vídeo que viralizou no qual canta uma paródia da música I Gotta Feeling, do Black Yead Peas, dizendo que é “mãe Cleo Pires, do Fiuk não”. O cantor é, na verdade, filho da artista plástica Cristina Karthalian.