Por causa da pandemia, Rock in Rio é remarcado para setembro de 2022

Rock in Rio é remarcado para setembro de 2022



Por causa do agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, a organização do Rock in Rio decidiu adiar o festival para o próximo ano. O evento que estava marcado para acontecer no fim de setembro e início de outubro, no Rio de Janeiro, foi transferido para setembro de 2022, nos dias 02, 03 e 04; 08, 09, 10 e 11. De acordo com comunicado publicado nas redes sociais do festival, a medida tem como objetivo “preservar a saúde do público, artistas e equipes que atuam na Cidade do Rock”. Até o momento, somente o line-up do Dia do Metal tinha sido divulgado. O início das vendas para o Rock in Rio Card estava marcado para a próximo semana, dia 09, mas foram alteradas. Ainda não há informações sobre o novo dia da venda. O festival garantiu que em breve revelará as atrações presentes no line-up do próximo ano.