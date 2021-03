LeBron James e Looney Tunes: Primeiras imagens de ‘Space Jam 2’ são divulgadas

Continuação do sucesso de 1996 deve ser lançada em julho deste ano

Divulgação LeBron James será o protagonista da sequência lançada em 1996 com Michael Jordan



Nesta quinta-feira, 04, foram divulgadas as primeiras imagens do longa ‘Space Jam 2’. A continuação do filme de 1996, que misturava basquete com personagens do desenho animado Looney Tunes, será lançada em julho deste ano com o astro norte-americano, LeBron James no papel de destaque, assumindo a vaga de Michael Jordan que foi o grande protagonista da primeira versão. A revista americana Entertainment Weekly foi a primeira a compartilhar as imagens, seguida do jogador. Nas fotos é possível ver personagens clássico do desenho Looney Tunes como Piu-Piu e Lolla Bunny, além de pôsteres com Pernalonga, Patolino e Taz. Com orçamento de US$ 183 milhões (R$ 1 bilhão na cotação atual), o longa foi dirigido por Terence Nane e produzido por Ryan Coogler, diretor do sucesso “Pantera Negra” (2018).

Game on! In @SpaceJamMovie, @KingJames leads the charge as the Looney Tunes’ superteam reunites for the craziest basketball game anyone has ever witnessed. See the FIRST LOOK: https://t.co/jurZXtwxBV Story by @derekjlawrence pic.twitter.com/q2ztmQorQd — Entertainment Weekly (@EW) March 4, 2021