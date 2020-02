Post Malone presta homenagem a Mac Miller em show

Post Malone resolveu prestar homenagem ao amigo Mac Miller durante show em Pittsburgh nesta semana. Os dois rappers eram muito próximos antes da morte de Miller, em setembro de 2018, depois de overdose acidental. Ele tinha apenas 26 anos.

Malone usou uma camiseta feita sob medida com a frase “R.I.P. Mac Miller”. Pouco tempo depois da morte de Mac, Post já havia usado a mesma roupa.

Os dois rappers planejavam fazer um álbum juntos, de acordo com Malone. Em entrevista a Zane Lowe, ele afirmou: “Nós íamos fazer um disco. Estávamos jogando ‘beer pong’ e simplesmente decidimos.”

Recentemente, o álbum póstumo de Miller, “Circles”, foi lançado.

Last night in Pittsburgh @PostMalone was wearing his RIP Mac Miller shirt pic.twitter.com/a8DSJ6m0vm

— The Mac Miller Memoir (@MacMillerMemoir) February 25, 2020