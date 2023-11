Primavera Sound anuncia contrato para dez anos de edições do festival no Brasil

Edição de 2023 acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos

Divulgação/Primavera Sound São Paulo Primavera Sound acontece no Autódromo de Interlagos



O festival Primavera Sound está confirmado para mais dez edições no Brasil. A notícia foi confirmada pela empresa T4F, responsável pela realização do evento espanhol em terras brasileiras. Conhecido por seus shows em Barcelona, a marca chegou à América do Sul em 2022 e promete ficar em São Paulo pela próxima década. “O público do Primavera Sound São Paulo é uma das comunidades que mais cresce no mundo. Tenho certeza de que qualquer Primavera Sound gostaria de ter um público assim, tão amoroso, atencioso e que vibra junto com a gente”, afirmou Alfonso Lanza, CEO do Primavera Sound. Em 2023, o festival recebe shows de bandas e artistas como The Cure, The Killers, Marisa Monte, Carly Rae Jepsen e Marina Sena, nos dias 2 e 3 de dezembro. Pela primeira vez, o evento será realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. O evento ainda conta com o “Primavera na Cidade”, um esquema prévio de apresentações intimistas e exclusivas em casas de show fechadas em São Paulo, como a Audio e o Cine Joia.