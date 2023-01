Primeira da fila, fã do RBD tem cartão recusado ao tentar comprar ingresso para show

Mexicana chorou e ficou desesperada; um desconhecido que estava na fila com a neta decidiu ajudá-la

Reprodução/Canal 6 Karla teve o cartão negado ao tentar comprar ingresso para show do RBD



Assim como no Brasil, os ingressos para o show do RBD foram disputadíssimos no México e o caso de uma jovem chamada Karla viralizou. Ela foi a primeira a chegar na fila da pré-venda na última terça-feira, 24, às 11h. O problema é que quando as vendas finalmente começaram ela não conseguiu comprar seu ingresso, pois seu cartão foi recusado. Ao jornal mexicano Telediario, a jovem disse que tentou passar três vezes e em todas deu que a senha estava errada. “Organizei a fila, fui a primeira a chegar, a bilheteira não me diz nada, quem está na fila é quem está me ajudando, não sei o que fazer, fiz o cartão só para as [comprar] os ingressos”, declarou Karla na ocasião. A fã do grupo RBD também disse que fez vista grossa e não deixou cambistas passarem na sua frente, pois não achou justo com quem estava na fila.

“Passei frio e não consegui comprar meus ingressos”, lamentou a jovem, que não conseguiu conter o choro. Ao ver o desespero de Karla, Don Mauro Luna Garza, que estava na fila acompanhando sua neta, ficou sensibilizado com a história e decidiu emprestar seu cartão para que Karla pudesse comprar seu ingresso. “Eu vi como ela sofreu para ver o RBD, vim com minha neta, trouxemos dois cartões para ver qual poderia ser usado e agora mesmo emprestei um para ela, é uma boa ação”, falou Don Mauro. Com a ajuda de uma desconhecido, Karla conseguiu comprar seu tão sonhado ingresso para o show que vai acontecer no dia 24 de novembro no Estádio Mobil Super, no México. No Brasil, o RBD se apresenta nos dias 17 e 18 de novembro em São Paulo e no dia 19 no Rio de Janeiro.