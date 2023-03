Primeira edição do C6 Fest tem Caetano Veloso, Samara Joy, Kraftwerk e ingressos de até R$ 3.500

Shows acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro, divididos entre os dias 18, 19, 20 e 21 de maio deste ano

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Samara Joy se apresenta no Auditório do Ibirapuera em maio deste ano



Foi divulgado nesta quarta-feira, 1, o line-up oficial do C6 Fest, festival do C6 Bank. O evento mistura novas apostas da música indie e jazz, como Dry Cleaning e Samara Joy, além do músico da MPB Caetano Veloso e do pioneiro grupo alemão de música eletrônica Kraftwerk. A primeira edição acontece no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, nos dias 18, 19 e 20 de maio; em São Paulo, o público receberá uma versão estendida com mais atrações espalhadas pelo Parque Ibirapuera, nos dias 19, 20 e 21. Nomes como Weyes Blood, The War On Drugs, Arnaldo Antunes, Black Country New Road, Arlo Parks, Tim Bernardes e Terno Rei também farão shows. Com um preço variado, o C6 Fest pode custar até R$ 3.500, valor que cobre a passagem para todos os dias do festival em São Paulo, com acesso a todos os palcos. As vendas abrem para o público geral neste domingo, 5 de março. Clientes do C6 Bank terão acesso à pré-venda exclusiva nos dias 2, 3 e 4 de março pelo site Sympla ou presencialmente, no Teatro Eva Herz ou no Museu de Arte Moderna do Rio. Além do valor de R$ 3.500 pela inteira ou R$ 1.750 para meia-entrada com acesso completo, o festival também fez uma divisão de valores para dias e palcos.

Confira a programação completa e os valores

Tenda Heinekein (São Paulo – 19/05)

Xênia França, Dry Cleaning, Arlo Parks e Christine and the Queens

Tenda Heinekein (São Paulo – 20/05)

Blick Bassy, Mdou Moctar, Russo Passapusso & Nômade Orquestra, Kaê Guajajara, BNegão e Jon Batiste

Tenda Heinekein (São Paulo – 21/05)

Black Country New Road, Weyes Blood e The War On Drugs

Plateia externa do Auditório do Ibirapuera (São Paulo – 20/05)

Model 500 Live, By Huan Atkins, Kraftwerk e Underworld

Plateia externa do Auditório do Ibirapuera (São Paulo – 21/05)

“O ano de 1973” (especial com Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Arnaldo Antunes), Tim Bernardes canta Gal Costa e Caetano Veloso

Plateia interna do Auditório do Ibirapuera (São Paulo – 19/05)

Tributo Zuza Homem de Mello, Nubya Garcia, Julian Lage e Tigran Hamasyan Trio

Plateia interna do Auditório do Ibirapuera (São Paulo – 21/05)

Samara Joy, Domi e Jd Beck, The Comet Is Coming

Passaportes São Paulo:

Acesso a todos os palcos: Inteira: R$ 3.500 | Meia: R$: 1.750 (meia-entrada)

Acesso a Tenda Heinekein: R$ 1.460 (inteira) | R$ 730 (meia-entrada)

Acesso a plateia interna do Auditório do Ibirapuera: R$ 1.000 (inteira) | R$ 500 (meia entrada)

Acesso a plateia externa do Auditório do Ibirapuera: R$ 960 (inteira) | R$ 480 (meia entrada)

Diária por palcos em São Paulo:

Tenda Heinekein: R$ 540 (inteira) | R$ 270 (meia-entrada)

Plateia interna do Auditório Ibirapuera: R$ 560 (inteira) | R$ 280 (meia-entrada)

Plateia externa do Auditório do Ibirapuera (20/05, sábado): R$ 680 (inteira) | R$ 340 (meia-entrada)

Plateia externa do Auditório do Ibirapuera (21/05, domingo): R$ 380 (inteira) | R$ 190 (meia-entrada)

Vivo Rio (Rio de Janeiro, 18/05)

Kraftwerk, Underworld

Vivo Rio (Rio de Janeiro, 19/05)

Domi e JD Beck, Samara Joy e Jon Batiste

Vivo Rio (Rio de Janeiro, 20/05)

Terno Rei, Black Country New Road e The War On Drugs

Passaporte Rio de Janeiro:

Combo Rio*: R$ 1400 (inteira) | R$ 700 (meia-entrada)

*Festival contará com apenas um palco e, portanto, não haverá limitações de acesso

Diária Rio de Janeiro:

Pista: R$ 520 (inteira) | R$ 260 (meia-entrada)