Príncipe William dança ao som de ‘Shake It Off’ de Taylor Swift durante show

O príncipe William foi flagrado se divertindo durante o show da cantora Taylor Swift em Wembley, na Inglaterra, no dia em que completou 42 anos. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra William dançando ao som de “Shake It Off”, um dos sucessos de Taylor. Ao lado de seus filhos George, Charlotte e Louis, William celebrou seu aniversário durante a apresentação de Taylor Swift no Estádio de Wembley. O momento descontraído aconteceu logo após o Dia dos Pais no Reino Unido. Em 2013, William dividiu o palco com Taylor Swift e Bon Jovi durante um evento de caridade no Kensington Palace. Na ocasião, ele até ajudou Bon Jovi a cantar o hit “Living on a Prayer”. Em seu perfil no Instagram, Taylor publicou foto com a família real.

