Produtora revela que Amy Winehouse foi cotada para trilha sonora de ‘James Bond: Quantum of Solace’

Em entrevista, Barbara Broccoli contou detalhes de uma entrevista com a cantora em 2008 – que não acabou muito bem

Divulgação Cantora britânica morreu em 2011 vítima de overdose



Barbara Broccoli, produtora de parte dos filmes ‘James Bond‘, relembrou a reunião que teve com Amy Winehouse, cantora morta em 2011, para que ela fizesse uma das músicas do longa Quantum of Solace (2008). “Bem, aquele foi um encontro muito aflitivo, ela não estava em seu melhor [estado] e fiquei com o coração na mão por ela. Ela estava muito frágil emocionalmente e, sabe, você entende como ela podia criar um material tão tocante, porque ela tinha um sentimento tão profundo e ele era muito, muito trágico. Que talento incrível, que voz incrível, que pessoa incrível ela era. Foi muito, muito triste”, contou Barbara ao Entertainment Weekly. Lembrada por sucessos como ‘Rehab’ e ‘Back to Black’, Amy se acostumou a apresentar sinais de embriaguez e uso de drogas no palco na reta final de sua carreira. Outros dois artistas conhecidos foram chamados para gravar uma música para o longa, Another Way To Dia: Alicia Keys e Jack White (ex-White Stripes). A temática musical dos filmes James Bond voltou à tona por conta do documentário The Sound of 007, que estreia no Prime Vídeo em 5 de outubro e aborda justamente a trilha sonora das produções do espião britânico.

*Com informações do Estadão Conteúdo