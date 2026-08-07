Quem é o cantor da dupla Derick & Eduardo que foi diagnosticado com leucemia

Eduardo está internado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em Goiânia, onde segue em tratamento

O cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido artisticamente como Eduardo, foi diagnosticado com Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas produzidas pela medula óssea, principalmente os glóbulos brancos. O artista integra a dupla Derick & Eduardo, formada no interior de Goiás.

Atualmente, Eduardo está internado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em Goiânia, onde segue em tratamento. Familiares e amigos iniciaram uma campanha para incentivar doações de sangue e de plaquetas, fundamentais para o atendimento ao cantor. Quem estiver apto a doar pode comparecer ao hospital e informar o nome completo do artista: Alcemir da Luz Carlos Filho.

A primeira internação aconteceu na última segunda-feira (03) em um hospital de Orizona, no sul de Goiás. Após precisar de transfusões de sangue, Eduardo foi transferido na madrugada de quarta-feira (05) para a capital, onde permanece sob cuidados médicos.

Parceria começou em 2009

A história da dupla Derick & Eduardo começou ainda nos tempos de escola, em Pires do Rio (GO). Eduardo e Gleydison Batista Siqueira, conhecido como Derick, se conheceram quando eram estudantes e passaram a cantar juntos durante os intervalos das aulas. O que começou como uma brincadeira entre amigos acabou se transformando em uma carreira profissional.

Natural de São Luís de Montes Belos (GO), Eduardo mora atualmente em Orizona. Já Derick nasceu em Pires do Rio. Hoje, os dois seguem à frente do projeto Daquele Jeitão, que reúne releituras de clássicos sertanejos e músicas inéditas.

A dupla oficializou a parceria em 2009 e, desde então, vem se apresentando em diferentes regiões do país. Ao longo da carreira, realizou shows em Goiás, Minas Gerais, Pará e Distrito Federal, além de marcar presença em exposições, festivais, eventos corporativos, casamentos e formaturas. Os artistas também abriram apresentações de nomes consagrados do sertanejo, como Michel Teló e Hugo & Guilherme.

Entre as canções que marcaram o início da trajetória estão Feitos um para o outro e Sonho pra mim. Em 2011, Derick & Eduardo ganharam projeção nacional ao participar do quadro Parada da Garagem, do Domingão do Faustão. Na época, a dupla já havia lançado um CD autoral com 14 faixas.

Nos anos seguintes, os cantores mantiveram o ritmo de lançamentos. Entre os trabalhos disponíveis nas plataformas digitais estão o single UFC de sofrimento, lançado em 2019, além de Pinga Pura, Solta Eu e o EP Daquele Jeitão (ao vivo), gravado em Pires do Rio em 2023. O projeto reúne releituras de sucessos sertanejos e reforça a identidade musical da dupla, fortemente ligada às raízes do gênero em Goiás.