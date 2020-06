‘Rain On Me’ coloca Lady Gaga e Ariana Grande no topo da Billboard Hot 100

Reprodução/Instagram Parceria das cantoras pop estreou em primeiro lugar nas paradas americanas



“Rain On Me“, parceria de Lady Gaga e Ariana Grande, estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, ranking que mensura os plays em streamings, transmissões de rádio e vendas de músicas nos Estados Unidos.

A música, que foi liberada para o público no dia 22 de maio, uma semana antes do lançamento de “Chromatica”, teve um total de 72 mil downloads pagos e 31,4 milhões de execuções nos serviços de streamming americanos até o dia 28 de maio.

A parceria de Gaga e Grande desbancou o remix de “Savage”, com Megan Thee Stallion e Beyoncé, que estava na primeira posição na semana passada.

“Rain On Me” também deu um novo recorde a Ariana Grande: ela se tornou a primeira artista a debutar quatro músicas direto no #1 do ranking da Billboard.

Gaga, por sua vez, registrou sua quinta música no primeiro lugar do Hot 100 e é a terceira artista solo a liderar a parada musical americana em três décadas diferentes (2000, 2010 e 2020).