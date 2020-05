‘Chromatica’: Lady Gaga inaugura era sci-fi com novo álbum dançante; ouça 

Reprodução/Instgram Sexto álbum de estúdio da cantora foi lançado nesta sexta-feira (29)



A espera finalmente chegou ao fim e, na madrugada desta sexta-feira (29), “Chromatica“, o novo álbum de Lady Gaga, chegou às plataformas de streaming. Nas redes sociais, a cantora se empolgou: “Bem-vindos ao ‘Chromatica’! Agora dancem filhos da p*”, escreveu.

O sexto álbum de estúdio de Lady Gaga foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. O projeto deveria sair em abril, mas foi adiado para o dia 29 de maio. Na época, Gaga disse que não gostaria de lançar um disco “com tudo o que está acontecendo”, mas acredita que “a arte seja uma das coisas mais fortes para nos dar alegria e curar uns para os outros.”

Antes de seu lançamento oficial, “Chromatica” teve três singles divulgados: “Stupid Love“, “Rain On Me“, com Ariana Grande; e “Sour Candy“, com o grupo k-pop BLACKPINK, lançado apenas um dia antes da coletânea. No total, são 16 novas faixas, que ainda conta com Elton John numa faixa dançante.

Ouça ‘Chromatica’:

