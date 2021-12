Rapper Djonga se envolve em confusão com segurança no Mineirão e alega racismo

Cantor se pronunciou nas redes sociais dizendo que geralmente não reage a situação como essa, mas dessa vez não se aguentou

Reprodução/ Atletico.com.br Rapper é torcedor do Galo e foi convidado da CBF para assistir a partida no Mineirão



Vídeos mostrando uma confusão entre o rapper Djonga e um segurança no Mineirão, durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Athletico-PR, deste domingo, causaram furor nas redes sociais. As imagens mostrando o músico discutindo com o segurança e, posteriormente, dando um soco nele. Em vídeo publicado em sua conta do Instagram, Djonga explicou que sofreu racismo do funcionário do estádio. “Podia ficar horas aqui contando pra vocês o que aconteceu ontem no Mineirão que ainda ia dar um debate gigante, quando eu dei um soco na cara do segurança. O vídeo que está rolando é um pedaço de uma situação que vem se arrastando desde semana passada. Estava lá como convidado da CBF, enfim…”, começou.

“Sobre racismo, discriminação, não dá pra explicar. Uns vão acreditar, outros não vão. Uns vão falar que é vitimismo, enfim, é isso. Agora, eu reagi, na maioria das vezes eu não reajo. Se eu reagisse todas as vezes que alguém me trata com discriminação, todo dia vazaria vídeo meu, tá ligado?. Dessa vez eu reagi e tá feito, entendeu? O que aconteceu, eu nunca vou conseguir provar mas é isso”, acrescentou o músico. A Jovem Pan entrou em contato com a administração do Mineirão, mas ainda não obteve resposta.

E o Djonga que deu um diretão no segurança do Mineirão. Segundo a assessoria do cantor, o artista reagiu desta forma após ter sofrido agressões físicas e verbais. 🎥 O Tempo pic.twitter.com/SNK6j0rKIY — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) December 13, 2021