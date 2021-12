Camisa 10 do Corinthians feminino, Gabi Zanotti é a nova contratada da Umbro

Patrocínios ainda são raros no meio do futebol feminino; marca ser se consolidar na modalidade

Rodrigo Gazzanel Zanotti marcou duas vezes na final do Paulistão



A tríplice coroa do Corinthians no futebol feminino abriu portas para as jogadoras. Ainda é raro que as atletas tenham patrocínios de grandes empresas de material esportivo, mas nesta segunda-feira, 13, a Umbro Brasil anunciou a contratação de Gabi Zanotti, a camisa 10 da equipe. Em 35 jogos, Gabi fez 11 gols e deu duas assistências sendo campeã do Campeonato Brasileiro feminino, Libertadores e Paulistão. Foi eleita a melhor meia do Brasileirão e esteve na seleção do campeonato estadual. “Tenho alcançado grandes vitórias nos últimos tempos, sem dúvida é um momento muito importante da minha carreira. Agora posso comemorar esse grande gol com a Umbro, consagrando o início de uma jornada juntas”, comemorou a atleta.

A ideia da Umbro é investir mais no futebol feminino e entende que Zanotti é a grande aposta para a área. “Poder contar com uma exímia jogadora como a Gabi é uma honra imensa para nós. A Umbro vem se fortalecendo dentro do futebol feminino, e ter atletas do nível da Gabi Zanotti em nosso time é sem dúvidas um orgulho”, conta Eduardo Dal Pogetto, diretor de marca da Umbro Brasil. A parceria com a marca inglesa disponibilizará os produtos para aprimorar ainda mais o desempenho da camisa 10 em campo, dando todo o suporte para que Gabi possa continuar praticando seu melhor futebol. Rumores apontam que ela seguirá no Corinthians em 2022, mas a renovação ainda não foi confirmada.