Ponte Preta oficializa Luis Fabiano como novo coordenador de futebol 

Revelado nas categorias de base do clube, o ‘Fabuloso’ comemorou o acerto com a agremiação campineira e demonstrou confiança para exercer a nova função

Divulgação/Ponte Preta Luis Fabiano é o novo coordenador de futebol da Ponte Preta



Três dias após anunciar a aposentadoria, Luis Fabiano foi anunciado, na tarde desta segunda-feira, 13, como novo coordenador de futebol da Ponte Preta. Revelado nas categorias de base do clube, o “Fabuloso” comemorou o acerto com a agremiação campineira. “É com imensa alegria que estou retornando pra minha casa, pro clube que me revelou. Sou de família pontepretana, devo muito à Ponte e dedico esse retorno a todos os amigos pontepretanos e, em especial, ao meu avô Ditão, que era pontepretano doente e me levava para ver jogos no Majestoso desde pequeno. Nem tenho como expressar como estou feliz estar de volta à Ponte”, disse.

Ídolo por onde passou, Luis Fabiano demonstrou confiança em sua nova etapa. “É uma nova função, mas acho que a experiência que obtive em 22 anos de carreira, trabalhando com vários profissionais, vai me ajudar bastante. Vou aprender bastante, mas também tenho muita coisa para passar a todos e espero poder ajudar da melhor maneira possível. Vou me doar ao máximo para fazer a Ponte voltar pra onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Com ajuda de todos e apoio da torcida a gente tem tudo pra fazer de 2022 um grande ano, e com certeza ele será”, concluiu o ex-atacante, falando sobre o desejo de recolocar a Ponte na Série A do Brasileirão.

O presidente eleito Marco Antonio Eberlin, cuja gestão se inicia oficialmente em janeiro, destaca a felicidade de ter o ex-jogador na equipe e explica quais serão as atribuições de Luis Fabiano. “O Fabiano fez muito pela Ponte em campo e estamos certos que mais uma vez nos ajudará, agora nesta nova função. O coordenador de futebol é a pessoa que acompanha os treinos e jogos, tem contato direto com o time e auxilia em tudo o que pode e, ao mesmo tempo, trará para a diretoria tudo o que se passa ali, quais são as necessidades, as qualidades e os obstáculos que o time tem que superar. Ele será o principal elo entre o time e a presidência”, explicou Eberlin.