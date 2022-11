Rapper Takeoff, do Migos, é morto a tiros nos Estados Unidos aos 28 anos

Cantor estava jogando boliche com Quavo, outro integrante do trio, quando foi baleado na cabeça

Reprodução/Instagram/yrntakeoff Takeoff. do trio Migos, morreu aos 28 anos após ser baleado em um boliche



O rapper Takeoff, do trio Migos, foi morto a tiros em Houston, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira, 1. Segundo divulgado pelo TMZ, a polícia informou que por volta das 2h30 da manhã recebeu uma ligação dizendo que um homem estava baleado em um boliche chamado 810 Billiards & Bowling Houston. O cantor, de 28 anos, e Quavo – tio de Takeoff e outro integrante do Migos – jogavam quando uma briga começou e uma pessoa começou a atirar. A bala teria acertado a cabeça do artista, que morreu no local. O motivo da confusão não foi divulgado. Quavo e outras pessoas se reuniram em torno do rapper e tentaram tirá-lo do chão, mas desistiram e começaram a pedir socorro. De acordo com a polícia, outras pessoas que estavam no local foram baleadas e levadas para o hospital. O quadro clínico delas não foi divulgado. Horas antes de ser baleado, o rapper postou uma selfie na pista de boliche. Takeoff era o integrante mais novo do Migos e, além de Quavo, fazia parte do trio Offset, primo do cantor. Os músicos se uniram em 2008, na Geórgia, e o primeiro hit foi Versace, em 2013. O trio se tornou número um na Billboard em 2016 com a música Bad and Boujee. Em 2019, o Migos se apresentou no Brasil, sendo a principal atração do festival Cena 2k19.