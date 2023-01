Climão? Ary Fontoura reclama ao vivo na Globo de personagem que fez em recente novela

Ator disse que esperava mais de Antero em ‘A Dona do Pedaço’: ‘Considero que foi pela metade’

O ator Ary Fontoura participou do “Encontro” nesta sexta-feira, 27, dia em que completa 90 anos. Com diversos papéis marcantes ao longo dos seus 74 anos de carreira, o artista falou sobre sua trajetória na TV e surpreendeu ao dizer que Antero, personagem que viveu na novela “A Dona do Pedaço” (2019), não foi o que ele esperava. Na trama, o consultor da empresa de Maria da Paz (Juliana Paes) era disputado por Marlene (Suely Fraco) e Evelina (Nivea Maria). “Existem coisas que o público de repente desconhece. Você, por exemplo, começa um personagem de uma forma, a novela vai se modificando, e acaba de outra. É interessante esse processo de trabalho. É por isso que quando a gente faz novela, a gente sempre deixa o personagem mais ou menos em aberto para que o autor possa ver brechinhas para seguir essa história”, começou falando. “Com relação a ‘A Dona do Pedaço’, o personagem que eu fiz considero que foi pela metade”, acrescentou.

A apresentadora Patricia Poeta pareceu ser pega de surpresa e, com um tom de voz tímido, perguntou: “Por quê?”. Sem rodeios, Ary respondeu: “Porque ele não teve aquela expansão que eu pensei que depois iria ter, que eu tinha preparado e que nós pensávamos que seria. Nem por isso ele deixou de ser um bom personagem, mas para mim ficou um personagem incompleto. Para o público não, recebeu na medida correta”. O autor da trama, Walcyr Carrasco, aparentemente, não se incomodou com o comentário feito pelo ator no “Encontro” e postou nas redes sociais: “Meu querido Ary é pura simplicidade e dedicação! Um profissional que tive a honra de trabalhar em tantos projetos e que completa hoje 90 anos. Ary é um sucesso, seja na internet ou na televisão. Saúde e muitos anos de vida! Viva Ary”.