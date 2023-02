Rihanna volta aos palcos após mais de 6 anos e agita público do Super Bowl; veja

Estrela do pop cantou clássicos, como ‘Diamonds’ e ‘Umbrella’, no intervalo da final da NFL; fãs especulam nova gravidez

FE/EPA/CAROLINE BREHMAN Rihanna voltou aos palcos após seis anos no intervalo do Super Bowl 57



Rihanna retornou aos palcos após mais de seis anos neste domingo, 12. A cantora se apresentou no intervalo do Super Bowl 57, final da NFL entre Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs, disputada em Glendale, no Arizona. Como não poderia ser diferente, a estrela do pop agitou o público com alguns hits, como “Diamonds” e “Umbrella”, por exemplo. O grande destaque, porém, ficou por conta de um “anúncio”. Surpreendendo os fãs, Rihanna exibiu sua silhueta cheia, acariciou a barriga em diversos momentos e deu a entender que estava grávida novamente. Nas redes sociais, milhares de internautas colocaram a palavra “grávida” entre os assuntos mais comentados do Twitter. A informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente. A dúvida, agora, é se a cantora ainda vai anunciar uma turnê internacional nos próximos dias. Antes de brilhar no Super Bowl, a cantora passou por um grande hiato em sua carreira – sua última apresentação havia acontecido em novembro de 2016, em Abu Dhabi.