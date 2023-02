Shakira posta foto com Rihanna antes de show no Super Bowl: ‘Desejando as melhores vibrações’

Estrela do pop voltará aos palcos após mais de seis anos na noite deste domingo, 12

Reprodução/@Shakira Shakira posa ao lado de Rihanna antes de retorno da amiga aos palcos



Shakira utilizou sua conta no Instagram neste domingo, 12, para compartilhar uma foto com Rihanna, estrela do pop que voltará aos palcos após mais de seis anos, no intervalo do Super Bowl 57. “Relembrando bons momentos e desejando as melhores vibrações para o show desta noite, Rih!”, disse a colombiana, também recordando da final da NFL de 2020, quando fez uma apresentação ao lado de Jennifer Lopez. A expectativa desta noite é que Rihanna anuncie uma turnê mundial após o confronto entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Se a informação for confirmada, será a primeira vez que a cantora irá performar desde a “Anti World Tour”, turnê de seu último álbum, “Anti”, lançado em janeiro de 2016. Seu último show foi realizado em Abu Dhabi, em novembro do mesmo ano.