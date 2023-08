Restart anuncia volta aos palcos com formação original; saiba detalhes

Banda confirmou uma reunião de despedida e afirmou que reunião vinha sendo planejada há cerca de um ano: ‘Construindo em segredo cada detalhe’

Divulgação/Restart A banda Restart foi sucesso no final dos anos 2000



A banda Restart confirmou nesta segunda-feira, 1, que irá realizar uma turnê de reencontro. O grupo que foi sucesso entre as bandas emo dos anos 2000 anunciou a “Pra Você Lembrar Tour”, série de shows de despedida que celebra os 15 anos de carreira do grupo, que havia entrado em hiato há 8 anos. Os shows vão contar com a formação original da banda, que incluía Pedro Lanza (baixo e vocal), Pedro Lucas (guitarra e vocal), Thomas Alexander (bateria) e Lucas Kobayashi (guitarra). Ainda não há as datas oficiais para as apresentações do grupo, que deve rodar por todo o país. No entanto, a Restart criou um site oficial onde é possível se cadastrar e receber notificações em primeira mão via e-mail. O endereço também possui uma contagem regressiva oficial com data de finalização para o início da tarde da próxima sexta-feira, 4. Nas redes sociais, Pe Lanza comemorou a volta do grupo e agradeceu aos fãs pelo apoio. “Que bom sentir tudo isso, que bom ver a força dessa nossa história que construímos. É lindo ver que a Restart ainda tem tanto impacto na vida de tanta gente. Desfrutem desse momento, é um presente pra todos nós”, escreveu. Pe Lu também desabafou sobre o reencontro e detalhou que a turnê vem sendo preparada há quase um ano. “São 11 meses construindo em segredo cada detalhe de tudo que a gente vai apresentar essa semana”, revelou. Desde a separação do grupo, os integrantes seguiram carreira no meio artístico. Pe Lanza passou pelo reality show Power Couple e investiu em sua carreira solo. Pe Lu seguiu como influenciador digital e investiu em um selo de músicas, além de trabalhar com o primo João Guilherme.