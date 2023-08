Paloma Duarte diz que não tem umbigo ao mostrar barriga; post antigo desvenda o ‘mistério’

Atriz intrigou seguidores ao postar uma foto em que mostra seu abdômen: ‘Dando zoom para ter certeza’

Divulgação/Globo/Reprodução/Instagram/palommaduarte Paloma Duarte postou foto da barriga e brincou dizendo que não tem umbigo



A atriz Paloma Duarte intrigou alguns seguidores ao postar uma foto da barriga e declarar: “Pedaço(s) de mim. Trend do João Vitti. Bom dia. Não adianta que não tenho umbigo.” Na imagem em que mostra seu abdômen, há um borrão no lugar do umbigo. O detalhe não passou despercebido e virou assunto. “Como assim você não tem umbigo??? (risos)”, comentou uma seguidora. “Maravilhosa de linda, eu dando zoom na terceira foto para ter certeza do umbigo”, confessou outra. “Umbigo para quê????”, escreveu um fã. “O umbigo está lá na segunda foto. E ela é linda”, observou outro. Tudo não passou de uma brincadeira da atriz e, em um post antigo [veja abaixo], é possível ver que Paloma tem, sim, umbigo. No auge dos seus 46 anos, a artista também foi muito elogiada pelos seguidores ao mostrar partes do seu corpo. “Deveria ser um elogio… tipo, hoje você está tão Paloma”, “Zero defeitos” e “Surreal de linda” foram alguns dos comentários. A artista virou assunto esta semana após seu nome ser especulado para substituir Monica Iozzi em “Elas por Elas”, próxima novela das 18h. A Globo, no entanto, não confirmou a informação.

