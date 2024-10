Rick, da dupla com Renner, sofre acidente automobilístico em Santa Catarina

Veículo derrapou e colidiu com uma mureta de proteção; estrada em Rancho Queimado estava escorregadia por causa da chuva

Reprodução/Instagram/@rickerenner De acordo com informações fornecidas pela equipe do cantor, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento e se encontra em casa



Na tarde de quarta-feira (2), Rick, um dos integrantes da famosa dupla sertaneja Rick e Renner, se envolveu em um acidente automobilístico na rodovia BR-282, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. O incidente ocorreu em meio a condições de chuva, que provocaram a derrapagem do veículo, resultando em uma colisão com uma mureta de proteção. De acordo com informações fornecidas pela equipe do cantor, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento e se encontra em casa, recuperando-se do susto. A assessoria do artista tranquilizou os fãs ao afirmar que ele está bem e em segurança após o ocorrido.

Rick também se manifestou sobre o acidente em suas redes sociais, onde descreveu a situação como um incidente menor. Ele ressaltou que não havia outras pessoas envolvidas no acidente, o que contribuiu para a sua tranquilidade após o episódio.

