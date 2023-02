Ivete Sangalo canta hit de Léo Santana, batuca com o filho e levanta o público no 3º dia de Carnaval em Salvador

Cantora subiu no trio elétrico do Bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina; líder do Parangolé, cantor Tony Salles desceu para cantar com os fãs na rua

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Ivete Sangalo se apresenta no circutio Barra-Ondina



Responsável por abrir o tradicional Carnaval de Salvador na última quinta-feira, 16, a cantora Ivete Sangalo voltou a subir no trio elétrico neste sábado, para o terceiro dia de folia na Bahia. Com a costumeira energia em cima do palco, “Veveta” pulou, tocou percussão com seu filho Marcelinho e agitou a multidão no Bloco Coruja. Um dos pontos altos da apresentação da intérprete de “Pererê” e “Sorte Grande” foi quando ela cantou o hit do momento, “Zona de Perigo”, do conterrâneo Léo Santana. “A primeira vez que ouvi essa música, falei: ‘Meu Deus, que suingue safadinho'”, elogiou Ivete, antes de entoar os primeiros versos da canção que tem feito a alegria dos foliões em todo o Brasil. De cima do trio, Ivete pediu calma ao público, que se apertava no chão. “Mainha tá de olho”, declarou.

A festa soteropolitana marcou também o “retorno” de outra musa do Carnaval baiano. Scheila Carvalho é mineira, mas fez sucessos nos anos 1990 e 2000 como uma das dançarinas do gruo de axé É o Tchan. Neste Sábado de Carnaval, a “Morena do Tchan” rebolou em cima do trio do marido Tony Salles, no circuito Barra-Ondina. “É a minha diferenciada”, declarou o líder do Parangolé. Em certo momento do show, Salles desceu para sentir o calor do público e cantou sentado de “cavalinho” em um membro da equipe. A festa na capital baiana é dividida em dois circuitos: Barra-Ondina e Campo Grande, com apresentações que varam a madrugada. Ainda hoje vão agitar o público artistas como Alok, Daniela Mercury e Alinne Rosa.

Tradicional point carnavalesco, o local costuma atrair diversos famosos, como o ator Danton Mello, o surfista Caio Vaz, o cantor Fiuk e a apresentadora Vivian Amorim, que elegeu “Zona de Perigo” como sua música favorita deste Carnaval. Já Fiuk se mostrou “encantado com a energia das pessoas”. No entanto, para a comediante Dani Calabresa, nem tudo é festa e agito. Em Salvador com o marido Richard Neuman, ela contou que foi furtada (mas não revelou quais objetos perdeu). “Eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Fui furtada, mas é Carnaval”, declarou Calabresa.

Confira vídeos do Carnaval de Salvador:

A gente junto é muita onda!!! O Coruja começou!! ❤️‍🔥 #CarnavalComIvete pic.twitter.com/2ISzCinKj5 — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) February 18, 2023