Ringo Starr comemora sucesso de nova música dos Beatles: ‘A Beatlemania voltou’

‘Now and Then’, canção cantada por John Lennon, alcançou o topo das paradas do Reino Unido

Reprodução/Instagram/@ringostarr Ringo Starr tocava bateria nos Beatles



O baterista dos Beatles, Ringo Starr, comemorou o desempenho da nova música da banda, ”Now and Then”. O músico citou o sucesso da canção nas paradas do Reino Unido e afirmou que “a Beatlemania voltou” em um vídeo anexado em publicação nas redes sociais. “Tudo está acontecendo. Primeiro lugar no Reino Unido. Paz e amor para todos, é um lindo dia! Somos número um na Inglaterra e também queremos ser nos Estados Unidos”, celebrou Starr. “Now and Then” foi lançada na quinta-feira, 2 de novembro, e é cantada por John Lennon. A canção teve os vocais originalmente gravados no século passado e contou com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial para isolar a voz do cantor. Além do clipe, um documentário sobre a última e primeira música inédita dos Beatles em mais de 40 anos está disponível no YouTube da banda.

What’s happening it’s all happening number one in England UK incredible a few more facts will come on the screen. Peace and love everybody. It’s a beautiful day. 😎✌️🌟❤️🌈🎶🍎🌻🥦🥦☮️ pic.twitter.com/EEneMXaDVk — #RingoStarr (@ringostarrmusic) November 11, 2023