Cantora de 73 anos está em casa e fará tratamentos de imuno e radioterapia

Divulgação Rita Lee está com 73 anos e irá tratar tumor com radioterapia



A cantora Rita Lee, de 73 anos, descobriu um tumor no pulmão esquerdo ao realizar um check-up no Hospital Israelita Albert Eistein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelas redes sociais da cantora. A nota afirma que os exames apontaram um tumor primário que será tratado com radioterapia e que a artista está em casa no momento. “Agradecemos as orações e a Luz Divina”, diz o texto. Nos comentários da postagem no Instagram, muitos fãs e amigos famosos desejaram força, incluindo seu filho, Beto Lee, que comentou “nós vamos sobreviver”. Rita está aposentada da música, mas em março lançou um single inédito em parceria com o marido, Roberto de Carvalho. Ela também colaborou em uma música com o duo Anavitória.