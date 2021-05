MC Kevin: ‘Não acredito que ele pularia sem estímulo’, diz viúva

Em sua primeira entrevista desde a morte do funkeiro, Deolane Bezerra afirmou que ‘em nenhum momento’ recebeu a informação de que estava sendo traída na noite do acidente

Imagem: Reprodução/Instagram @dra.deolanebezerra MC Kevin morreu após cair de uma varanda localizada no 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro



A morte do funkeiro MC Kevin completa quatro dias nesta quinta-feira, 20. Ele caiu de uma varanda localizada no 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em sua primeira entrevista desde a morte do cantor, a viúva Deolane Bezerra afirmou que ele não pularia da varanda do hotel sem algum incentivo. “Não acredito que ele pularia dali. Eu não sei, eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo”, disse. Ao ser questionada se havia recebido a informação de que o cantor estava a traindo, Deolane negou. “Em nenhum momento recebi alguma informação neste sentido. Estava dormindo e acordei com um casal de amigos meus que foram jantar e subiram para quarto, no 11º andar. Então eles entraram e minha sogra me mandou a mensagem: ‘tá tudo bem?'”, disse a advogada.

A entrevista foi concedida ao jornalista Roberto Cabrini. O apresentador Luiz Bacci, que trabalha junto com Cabrini na Record, divulgou em seu Instagram o trecho do material no qual Deolane faz estas revelações. A morte do cantor continua sendo investigada pela polícia. Até o momento, o depoimento das testemunhas apontam que, na hora do acidente, MC Kevin estava na varanda acompanhado de seu amigo MC VK e da garota de programa Bianca Dominguez. De acordo com o depoimento de Bianca, o funkeiro e ela tiveram relações sexuais e, por medo da esposa Deolane descobrir a traição, ele teria tentado pular para a varanda do apartamento de baixo, quando se desequilibrou e caiu.