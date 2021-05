Vitão revela que planeja ter filhos com Luísa Sonza

Cantor contou ainda que suas composições são autobiográficas: ‘Quando falo de sexo, estou felizão’

Com apenas 21 anos, Vitão já possui uma carreira sólida na música e uma vida pessoal gera muita especulação, pois ele namora outra artista estourada em todo o Brasil, Luísa Sonza. O artista falou sobre carreira, parcerias e planos para o relacionamento nesta quinta-feira, 20, do quadro “No Caminho Te Explico”, do programa Morning Show, no qual o apresentador Fred Ring e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC40. Durante o passeio, o artista comentou que é difícil ter um namoro visado, mas não há apenas uma parte negativa nisso. “Tudo tem o lado bom e o lado ruim, a gente está cheio de fã que ama a gente”, comentou. Vitão também revelou que pensa em ter filhos com a cantora no futuro, mas, por enquanto, eles são pais de pets. “A gente já tem nossa família, a gente brinca que tem quatro filhos [caninos]: Califórnia, Gilberto, Britney e Gisele.” O relacionamento com Luísa também se reflete nas músicas do cantor, que, em alguns momentos, gosta de fazer composições mais ousadas. “A gente não tem que ter pudor para falar de nada, todo mundo gosta de sexo, todo mundo gosta de transar. Eu sou muito autobiográfico nas minhas composições, então falo muito do que eu sinto e gosto de viver. Quando eu falo de sexo, eu estou felizão, transando gostoso”, afirmou.

Filho de um cabelereiro e uma advogada, Vitão nasceu em São Paulo e cresceu no bairro Caxingui em uma casa que seu bisavô construiu. “Ao longo do tempo, foram construindo prédios [ali em volta] e a gente era meio que a resistência, até que uma hora minha avó decidiu vender”, contou. Na adolescência, Vitão tocava em barzinhos e dava aula de violão e sua carreira como cantor se firmou dos 18 para os 19 anos. “Tudo começou a acontecer. Comecei a lançar minhas primeiras músicas, comecei a compor para muita gente. Fiz um EP inteiro para as meninas do Rouge, comecei a compor com o Projota.” Em 2019, o cantor chegou a fazer 211 shows, sendo que 50 foi entre novembro e dezembro. O paulista gosta tanto de música que usa até seu tempo livre para produzir. “Tem muita coisa que [que eu faço que] é trabalho, mas eu não sinto como se fosse. Todo dia produzo uma música todo dia. A Luiza mesmo quando cola lá em casa fala: ‘Mô, você está trabalhando’. Eu vejo outras coisas como trabalho, porque fazer música sempre foi algo muito natural para mim, é a maior paixão da minha vida”, enfatizou. Vitão disse ainda que é grato por ter ficado rico através da música e que seu sonho profissional é no futuro gravar com nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan e Bruno Mars.