Roberto Carlos adia shows em São Paulo por Covid-19

Cantor de 81 anos positivou para a doença e está com sintomas gripais leves

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto remarcou dois shows no espaço Vibra para o mês de julho



O cantor Roberto Carlos precisou adiar dois shows que estavam marcados para os dias 24 e 25 de junho, no espaço Vibra, em São Paulo, por contrair a Covid-19. O músico de 81 anos está com sintomas grupais leves, de acordo com a sua assessoria de imprensa. “Para a segurança e proteção de todos, manteremos a decisão de transferir os próximos shows”, diz nota vinculada pela equipe de Roberto. O show do dia 24 de junho foi remarcado para 27 de julho, às 21h (horário de Brasília) e o de 25 de junho foi para 28 de julho, no mesmo horário e mesmo local. Os ingressos permanecem válidos para as novas datas. Em caso de dúvidas dos fãs, os organizadores responderão no site do Uhuu.