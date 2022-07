Roberto Carlos fala sobre atrito com fã em show: ‘Quando fico com ‘reiva’, nem a Juma segura’

Cantor ficou irritado com um homem da plateia e mandou ele calar a boca; vídeo viralizou

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos falou sobre fã que o irritou no show que realizou no Rio de Janeiro



O cantor Roberto Carlos se apresentou na última quarta-feira, 27, em São Paulo, e durante o show comentou sobre a recente polêmica que se envolveu ao mandar um fã calar a boca em uma apresentação que fez no Rio de Janeiro. “O que eu disse, quero que fique muito claro, não foi para a plateia, foi para um cara que estava aqui [na frente do palco] dizendo a todo tempo que ele queria uma rosa. Eu fiquei bravo e quando fico com ‘reiva’, nem a Juma segura, porr*. Meu negócio não é falar, meu negócio é cantar”, declarou o rei, que fez a plateia cair na risada com a referência a novela “Pantanal”, da Globo.

Na trama, a protagonista vivida por Alanis Guillen tem o costume de dizer que vira onça quando está com “reiva”. No último dia 13 de julho, Roberto realizou um show no Rio e ficou incomodado com um homem da plateia que ficou pedindo aos gritos uma rosa para sua mãe. A assessoria do cantor explicou na ocasião que a gritaria desconcentrou Roberto, que cantava Como é Grande o Meu Amor por Você. Irritado com o fã, o artista disparou: “Cala a boca, cara, porr*”. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. “O Roberto é muito centrado, muito perfeccionista, ele gosta de se atentar aos detalhes para poder presentear o público”, declarou a equipe do artista em nota.