Rock In Rio 2021: Iron Maiden é atração principal do Dia do Metal; veja line-up

Festival acontece entre setembro e outubro de 2021 na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro; venda de ingressos começa em março

Reprodução/Instagram

O Rock in Rio já está se preparando para a edição de 2021 na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 15, o perfil oficial do festival começou a divulgar o line-up e o primeiro foi o tão aclamado Dia do Metal, que sempre lota com os fãs fiéis do ritmo, e será celebrado no dia 14 de setembro. A banda de heavy metal, Iron Maiden, volta a ser a atração principal do palco mundo. Na edição de 2019 os britânicos também marcaram presença no festival com um show impecável. Também no palco principal terá a banda de metal progressivo dos Estados Unidos, Dream Theater; o grupo de trash metal norte-americano, Megadeth e uma apresentação conjunta do Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 09 de março de 2021 para o Rock In Rio Card, onde é possível comprar a entrada e posteriormente escolher o dia para o uso, além de ter algumas facilidades e descontos.