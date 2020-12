Luana Piovani abre o jogo e revela se vai entrar ou não no ‘BBB 21’

Apresentadora, que já foi apontada como um ‘sonho’ de Boninho, decidiu esclarecer se estará na próxima edição do reality show

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani voltou a falar sobre possível participação no 'BBB 21'



Desde que foi anunciado que o “BBB 21” vai novamente contar com famosos, artistas considerados polêmicos passaram a ser especulados como possíveis participantes. Um dos nomes mais comentados na internet e foi o da atriz e apresentadora Luana Piovani, que chegou a ser apontada como “sonho” de Boninho, diretor do programa. Conhecida por não ter papas na língua, a artista voltou a falar do assunto nas redes sociais e contou nos stories se irá ou não para o confinamento: “Vim aqui fazer uma coisa porque estou vendo que vocês estão me bombardeando com essas perguntas. Estou achando engraçado isso ter voltado à tona. Claro que eu não vou entrar no BBB, gente. Mas isso já não tinha sido falado e desmentido? Por que que voltou essa conversa de novo? Não entendi”, afirmou Luana.

Com tantas especulações, até Boninho decidiu se pronunciar há algumas semanas sobre a possível participação da atriz na 21ª edição do reality show da Globo. “Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todos as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou”, escreveu o diretor global no Instagram. Vale ressaltar que várias celebridades se recusaram a participar do “BBB 20” e a solução da Globo foi apostar nos influenciadores digitais. A questão é que, depois da edição histórica que o reality teve este ano, o jogo virou e, desta vez, pode ser mais fácil conseguir levar os artistas para a casa mais vigiada do Brasil.