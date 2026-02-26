Rock in Rio anuncia Foo Fighters e Fatboy Slim para edição de 2026
A banda de rock americana será headliner do festival no dia da sua apresentação, no Palco Mundo, no dia 7
O lendário DJ Fatboy Slim será uma das atrações no dia 7, no palco New Dance
O Rock in Rio, maior festival de música do Brasil, anunciou nesta quarta-feira que receberá a banda Foo Fighters no dia 4 de setembro, na edição de 2026. Também informou que o lendário DJ Fatboy Slim será uma das atrações no dia 7, no palco New Dance.
A banda de rock americana será headliner do festival no dia da sua apresentação, no Palco Mundo. Os shows acontecem nos dias 4,5,6,7 e 11,12,13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O lineup completo ainda não foi anunciado.
Veja os artistas já confirmados para a edição deste ano:
Dia 4
- Foo Fighters (Palco Mundo) – headliner
Dia 5
- Avenged Sevenfold (Palco Mundo) – headliner
- Bring Me The Horizon (Palco Mundo)
Dia 7
- Elton John (Palco Mundo) – headliner
- Gilberto Gil (Palco Mundo)
- Jon Batiste (Palco Mundo)
- Fatboy Slim (New Dance Order)
- Laufey (Palco Sunset)
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal (Palco Mundo)
- Péricles canta Motown (Palco Sunset)
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes (Palco Sunset)
Dia 11
- Stray Kids (Palco Mundo) – headliner
- Jamiroquai (Sunset)
- Dia 12
- Maroon 5 (Palco Mundo) – headliner
- Demi Lovato (Palco Mundo)
- Mumford & Sons (Palco Sunset)
- João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)
