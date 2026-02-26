Jovem Pan > Entretenimento > Música > Rock in Rio anuncia Foo Fighters e Fatboy Slim para edição de 2026

Rock in Rio anuncia Foo Fighters e Fatboy Slim para edição de 2026

A banda de rock americana será headliner do festival no dia da sua apresentação, no Palco Mundo, no dia 7

  • Por Jovem Pan
  • 26/02/2026 18h49
EFE/EPA/ADAM VAUGHAN foo fighters no glastonbury O lendário DJ Fatboy Slim será uma das atrações no dia 7, no palco New Dance

O Rock in Rio, maior festival de música do Brasil, anunciou nesta quarta-feira que receberá a banda Foo Fighters no dia 4 de setembro, na edição de 2026. Também informou que o lendário DJ  Fatboy Slim será uma das atrações no dia 7, no palco New Dance.

A banda de rock americana será headliner do festival no dia da sua apresentação, no Palco Mundo. Os shows acontecem nos dias 4,5,6,7 e 11,12,13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O lineup completo ainda não foi anunciado.

Veja os artistas já confirmados para a edição deste ano:

Dia 4

  • Foo Fighters (Palco Mundo) – headliner

Dia 5

  • Avenged Sevenfold (Palco Mundo) – headliner
  • Bring Me The Horizon (Palco Mundo)

Dia 7

  • Elton John (Palco Mundo) – headliner
  • Gilberto Gil (Palco Mundo)
  • Jon Batiste (Palco Mundo)
  • Fatboy Slim (New Dance Order)
  • Laufey (Palco Sunset)
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal (Palco Mundo)
  • Péricles canta Motown (Palco Sunset)
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes (Palco Sunset)

Dia 11

  • Stray Kids (Palco Mundo) – headliner
  • Jamiroquai (Sunset)
  • Dia 12
  • Maroon 5 (Palco Mundo) – headliner
  • Demi Lovato (Palco Mundo)
  • Mumford & Sons (Palco Sunset)
  • João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)

