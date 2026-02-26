Humorista Marquito é hospitalizado às pressas após sofrer indisposição e cair de moto

Marquito teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marquito, atualmente no SBT, é integrante do Programa do Ratinho



O humorista Marquito, 65, atualmente no SBT, sofreu acidente de moto na tarde desta quarta (25) após um mal súbito. O integrante do Programa do Ratinho pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, perto de sua residência, quando teve a indisposição repentina. Ele perdeu o controle da moto e caiu na via.

Com o impacto, Marquito teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro.

Em comunicado ao Estadão, o SBT informou que o comediante foi sedado para a realização de exames complementares, como parte do protocolo adotado para uma avaliação clínica completa, e permanece sob cuidados médicos.

No acidente, Marquito teria atingido outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido no acidente, o profissional prestou os primeiros socorros imediatamente, realizando manobras de reanimação ainda no local e foi quem acionou o SAMU.

Sobrinho do apresentador Raul Gil, Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, é humorista e chegou a ser eleito vereador em 2012, função que permaneceu até 2016.

*Estadão Conteúdo