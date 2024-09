Rock The Mountain abre data extra com Erykah Badu como headliner

Pela primeira vez, o festival contará com três dias. Nova programação acontecerá no dia 08 de novembro

Foto divulgação



O terceiro dia de festival está confirmado somente para o primeiro final de semana, e acontecerá entre 18h e 02h. As vendas começam a partir de 04/09, às 09h, através do site oficial. “Sempre quisemos que nosso festival tivesse 3 dias, mas os riscos são altíssimos. Conforme a marca foi se consolidando e o público foi comprando a nossa ideia, passamos, em 2022, para dois finais de semana, com o line-up espelhado. Mas ainda esperávamos a hora certa de lançar essa terceira data. Com a vinda da Erykah Badu ao Brasil, o gatilho que precisávamos foi criado, não podíamos deixar essa oportunidade passar. Por enquanto será uma noite de abertura apenas no 1º fim de semana, conforme for vendendo, vamos entender a viabilidade de abrir a sexta-feira do segundo final de semana. Não recebemos uma atração internacional há bastante tempo no Rock The Mountain, além disso, é a estreia de um novo formato. Estamos muito animados com essa novidade!”, comenta Ricardo Brautigam, sócio-criador do RTM.

Considerada a rainha do neo-soul, a cantora e compositora americana Erykah Badu, artista que mescla soul, jazz, hip-hop e R&B, com uma potência e sonoridade eclética que atravessam gerações, está confirmada para a edição 2024 do Rock The Mountain. O show de Badu, que acontecerá no dia 8 de novembro, sexta-feira, vai marcar o lançamento da primeira edição do festival com três dias, prolongando ainda mais o final de semana musical na região serrana do Rio de Janeiro. Para a nova data, também já estão escalados para o palco principal o rapper Djonga, um dos nomes mais influentes do gênero na atualidade, e o grupo vocal Fat Family, grande sucesso dos anos 1990/ 2000. Além deles, o RTM se prepara para receber o Cozinha Arrumada para três sets no palco Roda de Samba; e o Forró da Taylor e Furacão 2000 fechando a noite no palco Coreto. A Casa do Rock contará com os DJs residentes e o Palco Livre, sucesso na edição 2023. Novas atrações deverão ser confirmadas em breve.

Sobre o festival Rock the Mountain

Festival que acontece em meio à natureza, em Itaipava, região serrana do Rio, e que reúne música, arte, diversão e sustentabilidade, o Rock The Mountain acontecerá nos dias 08, 09 e 10; 16 e 17 de novembro. Grandes nomes da música brasileira vão marcar presença nos diversos palcos do evento, entre eles Anitta, Pabllo Vittar, Joelma, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), CPM 22, Nação Zumbi, Planet Hemp, Nando Reis, Matuê, Mart’nália, Letrux, Preta Gil, Mahmundi, Céu, MV Bill, Buchecha, Attooxxa, Ed Motta, Urias, Papatinho, Ana Frango Elétrico, Mãeana, Os Garotin, DJ Marlboro, entre outros.

O Rock the Mountain reuniu aproximadamente 100 mil pessoas em novembro de 2023, durante os quatro dias de evento. Em edição histórica, o festival trouxe um line up 100% feminino, com artistas como Maria Bethânia, Marisa Monte, Iza, Alcione, Gaby Amarantos e Margareth Menezes. Ao longo de seus 11 anos de história, o RTM já contou com grandes lendas da música nacional, como Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben Jor, entre muitos outros.

Serviço – Rock the Montain 2024

Datas: 08, 09 e 10, 16 e 17 de novembro

Local: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes – Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro

Mais informações nas redes sociais e site oficial do festival