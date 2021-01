Sabrina Carpenter lança música com possível indireta a Olivia Rodrigo

Fãs especulam que nova canção seria uma resposta a ‘Drivers License’; nome das cantoras está entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta

Reprodução/Instagram Sabrina Carpenter, Joshua Basset e Olivia Rodrigo fariam parte de um "triângulo amoroso", segundo fãs



A cantora Sabrina Carpenter lançou nesta sexta-feira, 22, a sua nova música, “Skin”. Após o lançamento, o nome da estrela da Disney esteve entre os assuntos mais comentados, assim como os nome de Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. Os três atores seriam um “triângulo amoroso”, segundo os fãs. Olivia e Basset se conheceram durante a gravação da série “High School Musical: O Musical”, lançada em 8 de novembro de 2019. Olivia Rodrigo, de 17 anos, quebrou recordes a ter a música mais ouvida em 24 horas no Spotify. Foram mais de 15 milhões de play na plataforma. Com o sucesso de “Drivers License”, a cantora se tornou uma sensação dos challenges do TikTok. Em seguida, os fãs começaram a desconfiar que a letra seria sobre o término da cantora com o colega de elenco, Josua Bassett.

“Você provavelmente está com aquela garota loira, a que sempre me deixou com suspeitas. Ela é muito mais velha que eu, ela é tudo aquilo que me deixa insegura”, canta Olivia. As referências a idade e a cor de cabelo da garota foram suficientes para os fãs relacionarem a letra como uma indireta a nova “namorada” de Bassett, a cantora Sabrina Carpenter. Os dois gravaram vídeos recentemente, o que gerou boatos sobre um possível relacionamento. “Talvez você não queria dizer isso, talvez loira era a única rima”, diz a música de Sabrina. “Você está contando sobre como vê isso, como se a verdade fosse o que você decidisse. Algumas pessoas vão acreditar e outras vão ler nas entrelinhas. Você está me colocando sob o holofote, mas eu estive nisso a vida inteira”, continua. Recentemente, Bassett lançou a canção “Lie, Lie, Lie”. Apesar da música ter sido escrita há quase dois anos, a presença de carros no clipe fiz com que os fãs desconfiassem que a canção seria uma referência a Olivia.

Ouça as músicas: