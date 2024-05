‘Salve o Sul’: Luisa Sonza, Pedro Sampaio e Amigos criam festival beneficente em prol do RS

Evento acontecerá nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo; ingressos vão começar a ser vendidos nesta terça-feira (14)

Reprodução/Twitter/luisasonza A quantia arrecadada será direcionada às vítimas do Rio Grande do Sul



O festival beneficente “Salve o Sul”, organizado pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) e pelos artistas Luísa Sonza, Pedro Sampaio e os sertanejos Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo que integram o grupo Amigos, acontecerá nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira (14) na plataforma Eventim, sem taxa de conveniência. Os valores ainda não foram divulgados. A quantia arrecadada será direcionada às vítimas do Rio Grande do Sul. Segundo a organização, a receita dos patrocínios das transmissões também será revertida para organizações do Sul.

Confira a programação:

7 de junho

Chitãozinho

Xororó

Leonardo

Zezé di Camargo

Luciano

9 de junho

Luísa Sonza

Lulu Santos

Preta Gil

Pedro Sampaio

Glória Groove

Xamã

Pocah

Zé Felipe

Xand Avião

MC Daniel